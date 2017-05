Den Haag scoort bij congressen

World Forum

DEN HAAG - Den Haag is niet alleen een aantrekkelijke stad voor toeristen. De stad gooit ook hoge ogen op het gebied van congressen en weet dit jaar de top 50 Europese stedenranglijst te bereiken, zo werd maandag bekend.

In 2016 bezochten totaal 13.139 mensen als congresdeelnemers Den Haag, 'Het hoogste aantal ooit', jubelt de directeur van The Hague Convention Bureau, die de congressen naar de stad haalt. Wereldwijd staat Den Haag samen met Frankfurt op de 85e plaats, waarmee de hofstad Moskou, Bordeaux en Liverpool naar de kroon steekt.



In 2017 en 2018 ontvangt Den Haag veel congressen van hoog aanzien en met grote invloed, waaronder het International Congress on Child Abuse and Neglect, de Cyber Security Week en de langverwachte One Young World Summit.