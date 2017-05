Man zwaargewond na val in liftschacht

Foto Regio 15

DEN HAAG - Bij een ongeluk in een liftschacht in een kantoorpand aan de Haagse Beatrixlaan is maandagochtend een man zwaar gewond geraakt.

De man viel zo'n negen meter naar beneden en liep daarbij ernstige verwondingen op. Het slachtoffer is volgens de nieuwssite Regio 15 een bouwvakker. Hij is door collega's uit de schacht gehaald. De gealarmeerde brandweer was daardoor niet nodig.



De traumahelikopter is ingezet. De man is zwaargewond en met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgwekkend. De Inspectie SZW gaat onderzoek doen naar de omstandigheden waardoor dit ongeluk kon gebeuren.