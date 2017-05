West Wekker: Segbroek College herdenkt Sabine en Tim Coronel gevraagd als getuige zaak monstertruck

DEN HAAG - Goedemorgen. Sabine Wortelboer (15) wordt uitgebreid herdacht op het Haagse Segbroek College en twee miljoen nagels lopen deze week groot gevaar.

Het Haagse Segbroek College staat vandaag stil bij het overlijden van oud-leerling Sabine Wortelboer. Zo worden er speciale gedenkplekken ingericht en staan docenten tijdens het begin van lessen stil bij de dood van Sabine. Sabine overleed gisterochtend op 15-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker Een filiaal van supermarktketen Lidl aan de Ouvertureweg in Alphen aan den Rijn is maandagavond overvallen. De supermarkt ligt vlakbij winkelcentrum Herenhof.Zeker twee miljoen nagels lopen deze week groot gevaar. Als je uitgaat van 200.000 jongens en meisjes die de neiging hebben om van de zenuwen aan al hun nagels te gaan kluiven. Deze week beginnen namelijk de eindexamens voor een groot deel van de middelbare scholieren.Bas Verkerk (58), voormalig burgemeester van Delft, wordt de nieuwe waarnemend burgemeester van Ommen in Overijssel. Hoe lang zijn aanstelling duurt hangt af van het moment waarop de definitieve, kroonbenoemde burgemeester in Ommen begint.Mario D., de chauffeur van de monstertruck die in 2014 het publiek inreed in Haaksbergen, wil autosportdeskundige Tim Coronel uit Zwammerdam en vier anderen oproepen als getuige. Oud-coureur Coronel liet zich in de media vaker uit over het ongeluk.In de ochtend zijn er flinke perioden met zon, maar in de middag verschijnen er meer wolken. Het wordt ongeveer 12 graden. De wind waait matig uit het noordwesten.Team West met daarin onder meer aandacht voor:- Een brutale telefoondief in een Rijswijks fastfoodrestaurant. We hebben beelden.- Een 101-jarige mevrouw die het slachtoffer wordt van een babbeltruc.- Twee in brand gestoken auto's in de Haagse wijk De Bras. De politie zoekt getuigen.- Een overval op een sushi-restaurant in Rijswijk. De daders zijn vastgelegd op bewakingsbeeld.