West Wekker: Instelling ontkent zorgfraude en branden in Zoetermeer en Noordwijk

REGIO - Goedemorgen! In zowel Zoetermeer als in Noordwijk heeft gisteravond brand gewoed en de Zoetermeerse zorginstelling die verdacht wordt van zorgfraude ontkent. Dit en meer lees je in de West Wekker.

Op de zolderetage van een huis aan de Maasstroom in Zoetermeer heeft gisteravond brand gewoed. De schade is aanzienlijk. Ook in Noordwijk was het raak.Directeur Anjana de Wit Koster van de Zoetermeerse zorginstelling SteunStekkie Kurma ontkent dat ze heeft gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten. Volgens haar advocaat Christiaan Mensink is de 'beeldvorming die nu wordt geschetst niet correct en daar heeft mevrouw het erg moeilijk mee.'Terwijl een vrouw rustig zit te eten bij Kentucky Fried Chicken in Rijswijk, wordt haar telefoon gestolen. Dit gebeurt letterlijk onder haar neus. De werkwijze van de brutale dief is vastgelegd op bewakingsbeeld.Theater Castellum in Alphen aan den Rijn blijft open. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. Het pand gaat niet langer alleen gebruikt worden voor theater- en bioscoopfaciliteiten, maar opent letterlijk de deuren voor andere organisaties.De dag start met bewolking, maar in de middag krijgen we de zon vaker te zien. Bij weinig wind wordt het dan 13 a 14 graden.In 'Nog lang en gelukkig' gaat Manuel Venderbos op onderzoek naar hoe je nog lang en gelukkig kunt leven na je pensioen. In deze aflevering gaat Manuel op pad met melkveehouder Arie van den Berg, die binnenkort met pensioen gaat. Verder bezoekt Manuel de Haagse vrijwilligersacademie en in 'Oud of the box' zien we boksles voor 60-plussers. In de Florence popband volgen we zangeres Sonja, die niet alleen in de band zingt, maar ook in het Mama Verhalenkoor.