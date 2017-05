West Wekker: veel klachten vwo-examen Nederlands en Scheveningse croupier in de prijzen

DEN HAAG - Goedemorgen! Er stromen bij scholierenorganisatie LAKS ongelooflijk veel klachten binnen over het vwo-examen Nederlands. En een Scheveningse croupier van Holland Casino is in de prijzen gevallen. Dit en meer lees je in de West Wekker.

Het regent klachten over het examen Nederlands dat woensdag is gemaakt door vwo-leerlingen. Ruim de helft heeft erover geklaagd bij de scholierenorganisatie LAKS. Direct na het examen stroomden de klachten binnen bij LAKS. Woensdagavond omstreeks 22.00 uur stond de teller al op meer dan 23.000 klachten.Gilbert Ho-Kang-Jou van Holland Casino Scheveningen is bij het Europees kampioenschap voor croupiers in Londen als tweede geëindigd. De 45-jarige Hagenaar hield woensdagavond in het Hippodrome Casino met 4086 punten landgenoot David Luijten (derde met hetzelfde puntentotaal) achter zich, maar moest het afleggen tegen de Letse Antra Gaike (4207 punten).Een tramlijn die het Westland met Den Haag verbindt. Het is de wens van meer dan 800 ondertekenaars van een internetpetitie voor een dergelijke lijn tussen Den Haag en Hoek van Holland. De gemeente Westland onderzoekt de mogelijkheid, maar op korte termijn zal het er niet van komen.Prinses Beatrix is een trouwe fan. Sinds kort gaat hij als ereburger van Den Haag door het leven. En wereldwijd wordt hij erkend als één van de belangrijkste danschoreografen ooit: Jiri Kylián. Hij bereikte dit voorjaar de leeftijd van 70 jaar. En om die mijlpaal te vieren, zijn er het hele jaar door voorstellingen in Den Haag onder de naam Celebrating Kylian. Weer: De dag begint zonnig, maar in de loop van de dag komt er geleidelijk meer bewolking. Later is er kans op een regen- of onweersbui. Bij een O-ZO wind van 2-4 Bft wordt het 19 of 20°.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. Deze week zien we een prachtige compilatie van de hoogtepunten van Van de Kaart!