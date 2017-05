West Wekker: Bekende Leidenaar overleden en dierenambulance heeft huisreiger

DEN HAAG - Goedemorgen! De laatste dag van jouw werkweek is eindelijk daar. En om die wat makkelijker te laten beginnen hebben we het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Dit is de West Wekker!

Deze bezoekt Johan de fabriek waar ze de drankenkartons recyclen. In ‘Van Zooi naar Mooi’ zien we Haagse Zwam die oesterzwammen kweken op koffiedik. In de 100-challenge zien we Tineke en haar zoontje Manuel die een bijzonder oplossing hebben gevonden voor hun etensresten: een wormenhotel. In ‘De Tip van Pierre’ laat Pierre zien hoe je van je drankenkarton een leuke plantenbak maakt.De bekende Leidenaar Aad van der Luit is donderdagmiddag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan mediapartner Unity.Dierenambulance Gouda heeft onbedoeld een vast huisdier gekregen. Het is een reiger en hij heet Alfred. De vogel is de opvang gaan zien als zijn thuis.De VVD in Den Haag heeft grote twijfels bij de bouw van appartementen voor statushouders aan de Narcislaan. Om de appartementen is al lange tijd veel te doen, maar vorige maand keurde de welstandscommissie van de gemeente het ontwerp voor de appartementen af.Het opruimen van de immense drijvende plastic afvalsoep in de Stille Oceaan gaat eerder en sneller gebeuren. 'Wij starten begin volgend jaar al met de opruimactie', maakte de Delftse uitvinder en milieu-activist Boyan Slat (22) van Ocean Cleanup donderdagavond bekend.Vanuit de Haagse gemeenteraad komt nog steeds felle kritiek op de nieuwe vervoerplannen van de Metropoolregio. CDA-raadslid Michel Rogier noemt de voorstellen 'goed waardeloos'.