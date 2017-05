Feyenoordfan loopt beenbreuk op na aanrijding met ME-bus

POELDIJK - Een Feyenoordsupporter uit Poeldijk heeft een verschrikkelijke zondagmiddag gehad. Zijn favoriete club verloor van Excelsior, waardoor het kampioenschap minimaal nog een week wordt uitgesteld. Daar bovenop kwam ook nog een beenbreuk. Een ME-bus reed de fan aan op de Coolsingel. Een omstander filmde de aanrijding.

Op het moment van de aanrijding waren er rellen gaande in het centrum van Rotterdam. De ME voerde charges uit tegen supporters. Op het filmpje is te zien dat de Poeldijker van achteren werd geraakt toen hij wegliep van het tumult.De man is zondag geopereerd en heeft zes pinnen in zijn been gekregen. Over drie weken moet hij terug naar het ziekenhuis voor controle. Maandagochtend stond hij voor het eerst op uit bed, dat volgens hem 'aardig' ging.