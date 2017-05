Bejaarde man vrijgesproken van ontucht met verstandelijk gehandicapte

DEN HAAG - Een bejaarde Bodegraver (76) is maandag in hoger beroep door het Haagse gerechtshof alsnog vrijgeproken van seksueel misbruik van een verstandelijk beperkte man (25) in de Zoetermeerse zorgflat Waterparel. Vorig jaar had de rechtbank hem veroordeeld tot een half jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Volgens het hof is niet bewezen dat de 25-jarige is gedwongen tot seks. Ook is het hof tot de slotsom gekomen dat het verstandelijke gebrek van het slachtoffer niet zodanig groot is dat deze 'geen weerstand zou hebben kunnen bieden'. Daarom volgt algehele vrijspraak. Daarmee komt ook het eerder door de rechtbank aan het slachtoffer toegewezen smartengeld van 750 euro te vervallen.In 2013 woonde de verdachte in de Zoetermeerse flat van Zorginstelling Middin. Behalve patiënten verblijven daar ook andere huurders. De Bodegraver was een actieve vrijwilliger. Zo organiseerde hij jeu-de-boule-wedstrijden en bingo-avonden.Totdat in 2013 een verstandelijk beperkte bewoner hem van seksueel misbruik beschuldigde. Dat misbruik zou hebben plaatsgevonden in het appartement van de verdachte. De Bodegraver heeft altijd ontkend dat de 25-jarige in zijn appartement is geweest. Hij ontkent ook seks te hebben gehad met hem.Twee weken geleden tijdens de behandeling van het hoger beroep was een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk geëist door het Openbaar Ministerie. Zijn advocaat maakte zich toen ook al sterk voor een vrijspraak. 'Het huwelijk van mijn client is hierdoor gestrand, zijn leven is verwoest. En door de media-aandacht is Bodegraven een hel voor hem geworden.'