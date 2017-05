Mike van Duinen voelde kampioensstress bij Feyenoord: 'Ze gaven ons de ruimte om op te bouwen'

Terence Kongolo met een actie op Mike van Duinen (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het had voor Feyenoord zondag één van de mooiste dagen uit de geschiedenis moeten worden. Na zeventien jaar was het kampioenschap in de eredivisie binnen handbereik, maar Feyenoord verlamde, had last van de druk en pakte de schaal uiteindelijk nog niet.





'Ze gaven ons de tijd en de ruimte op om te bouwen, terwijl ik dacht dat ze er vol op zouden klappen', geeft Van Duinen een voorbeeld. 'Het was een bizarre wedstrijd inderdaad. Ook dat je in eigen huis speelt met eigenlijk alleen maar Feyenoord-supporters.'



Naast Van Duinen was ook ADO Den Haag-keeper Robert Zwinkels te gast. Samen met Bart Nolles praten ze nog verder over die bizarre 33e speelronde én over ADO Den Haag - Excelsior aankomend weekend.







