Geen verder onderzoek naar aanrijding fan Feyenoord: 'Hij heeft er zelf ook een aandeel in'

DEN HAAG - De politie Rotterdam gaat geen verder onderzoek doen naar de aanrijding tussen een bus van de Mobiele Eenheid en een man uit Poeldijk zondag. Dat laat de politie maandag weten. 'De afloop is heel naar, maar hij heeft er zelf ook een aandeel in', zegt een woordvoerder van de politie. De Poeldijker liep bij de aanrijding een dubbele beenbreuk op.

Na de wedstrijd waren op verschillende plekken rellen in het centrum van Rotterdam. Groepen supporters keerden zich tegen de mobiele eenheid na de wedstrijd Excelsior - Feyenoord. Ook op de plek waar de man werd aangereden was het onrustig. 'Wij waren daar bezig met optreden', zegt een woordvoerder van de politie. Volgens hem bleef de man bewust voor de bus van de ME staan.De agenten hebben juist gehandeld volgens de woordvoerder: 'Ze zijn getraind om door de menigte heen te rijden'. Hij legt uit dat ze hebben geprobeerd om hem met 'zachte dwang opzij te duwen'. Hij betreurt dat de Poeldijker daarbij gewond geraakt is. De politiewoordvoerder zegt verder dat ze contact opnemen met de man. Hij wist niet te vertellen of die ook een klacht in had gediend bij de politie. Tegen de agent die achter het stuur van de bus zat worden geen maatregelen genomen, de man blijft gewoon aan het werk, aldus de woordvoerder.