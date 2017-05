Ernstig zieke Sabine Wortelboer (15) overleden vlak nadat haar laatste wens in vervulling ging

DEN HAAG - Sabine Wortelboer (15) is maandagochtend na een lang ziekbed overleden. Sabine ontving vorige week nog tienduizenden brieven na een oproep om aan haar laatste wens te voldoen. 'We willen jullie laten weten dat Sabine vanochtend om zes uur haar laatste adem heeft laten gaan', zegt haar familie op Facebook.

Sabine overleed in het bijzijn van haar familie. 'Wij waren de heel gelukkige en trotse ouders die daar bij mochten en konden zijn op dat moment. Alles was zo rustig deze afgelopen dagen. Sabii, onze Bini, was nooit bang voor de dood, ze wilde alle gezellige momentjes nog meemaken.'Aan de oproep van Sabine om haar laatste wens om zoveel mogelijk kaarten te krijgen in vervulling te laten gaan, werd in Nederland en ook daarbuiten volop gehoor aan gegeven. 'We hebben samen met haar nog heel veel cadeautjes, ballonnen, bloemen en heel veel kaarten mogen ontvangen en alles voorgelezen aan haar (met een muziekje van Ed Sheeran op de achtergrond). Zelfs toen ze niet meer goed kon praten of bewegen, klapte ze in haar handjes (of drukte op haar toverstok van Madelie :-)) als ze hoorde hoeveel kaarten er weer binnen gekomen waren, maar vooral hoeveel LIEFDE ze kreeg en dus ook gegeven heeft.'De familie is overrompeld door de steun die ze vanuit alle hoeken van het land hebben gekregen. 'Het is ongelooflijk. Wij, Peter en Ilse, weten dat Sabine haar opdracht meer dan vervuld heeft en ze gewoon weer lekker terug gaat naar het licht, haar thuis. Ze is al aan het vliegen. Ongelooflijk bedankt voor alle liefde die Sabine heeft mogen ontvangen van jullie allemaal! Heel veel liefs, Peter, Ilse en Sol en natuurlijk SABINE!', zegt de familie tot besluit.