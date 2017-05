Werkstraf voor online zetten van naaktfoto's

Foto: Archief

DEN HAAG - Een Rijswijkse is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van negentig uur. De 19-jarige stond terecht omdat ze erotische foto's en filmpjes van een leeftijdsgenoot en haar moeder op Instagram had gezet. Ook zou ze moeder, dochter en een gezamelijke vriendin bedreigd hebben. De aanleiding lijkt een ruzie tussen de verdachte, de dochter en de vriendin.

De erotische foto's verschenen begin februari op het instagramaccount 'hoeeeertjessdenhaaaaag'. De moeder vertelde maandag tijdens de zitting dat bij de foto's ook haar telefoonnummer met daarbij de tekst 'bel maar voor escortservice' stond. Volgens de vrouw werd ze daarna platgebeld, maar moest ze wel opnemen omdat ze het telefoonnummer ook gebruikte voor haar eigen zaak.



Uit de slachtofferverklaring van de dochter bleek dat zij zwaar gebukt gaat onder de publicatie van het erotische materiaal, vooral dat van haar moeder. De officier van justitie, die de verklaring voorlas, vertelde dat de vrouw nachten wakker lag, niet meer alleen durfde te gaan sporten en dat zelfs haar eindexamens in gevaar leken te komen. 'Ik maakte me zorgen om mijn reputatie', zei ze bij monde van de officier.



'Ik was mezelf niet'



De verdachte vertelde dat ze 'niet zichzelf was' toen ze dit deed. En dat was ze nog steeds niet, antwoordde ze toen de rechter dat vroeg. Ze durfde de deur niet meer uit door haar psychische problemen. Ze werd ontslagen en ging niet meer naar school. Ook lukte het haar niet om de juiste hulp te vinden, zei ze. Dat kwam volgens haar advocaat door het ziektebeeld van de verdachte: 'ze speelt een beetje verstoppertje'.



In zijn uitspraak hield de rechter rekening met de persoonlijke omstandigheden van de 19-jarige verdachte. Hij veroordeelde haar tot een voorwaardelijke werkstraf. Daarbij stelde hij wel de voorwaarde dat ze zelf een afspraak maakte bij de reclassering, zich zelf meldde en zou meewerken aan een onderzoek en de behandelingen. Doet ze dat niet dan moest ze van de rechter alsnog die negentig uur moeten gaan werken, of anders vijfenveertig dagen de gevangenis in.