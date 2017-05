Ruim 800 handtekeningen tegen skeelerbaan bij Leiden

Foto: Omroep West

LEIDEN - Bewoners van de Merenwijk in Leiden zien de komst van een skeelerbaan aan de rand van hun wijk niet zitten. Dat blijkt uit een petitie die in een paar dagen door 800 mensen is ondertekend. Maar protesteren bij de gemeente Leiden heeft geen zin, want de skeelerbaan komt net in de gemeente Teylingen komen te liggen.

De skeelerbaan zou in de Kagerzoom moeten komen, bij de Warmondse IJsclub. Zowel de ijsclub als de gemeente Warmond zien de skeelerbaan graag komen, maar de bewoners van de Merenwijk dus niet. 'Dat is beschermd natuurgebied en dat moeten we in stand houden', zegt buurtbewoner Andre Mom. 'Het is zonde om dit prachtige polderlandschap te asfalteren.'



De Merenwijk grenst aan de Kagerzoom, een groene buffer tussen Leiden en Warmond die door de verstedelijking steeds meer onder druk staat. Veel bewoners van de Merenwijk komen er graag om de hond uit te laten of om te ontspannen.



Groen behouden



'Je merkt dat steeds meer stukjes groen worden weggesnoept', zegt het Leidse PvdA-raadslid Martijn Otten. Ik denk dat het belangrijk is dat we proberen om wat nu nog groen is, ook groen te houden.' Dat het om grondgebied van de gemeente Teylingen gaat maakt het lastig, maar niet onmogelijk denkt de PvdA. De gemeente Teylingen kon vandaag niet reageren op de burenruzie.





