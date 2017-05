Nagelbijten voor 200.000 eindexamenleerlingen

DEN HAAG - Zeker twee miljoen nagels lopen deze week groot gevaar. Als je uitgaat van 200.000 jongens en meisjes die de neiging hebben om van de zenuwen aan al hun nagels te gaan kluiven. Deze week beginnen namelijk de eindexamens voor een groot deel van de middelbare scholieren. Woensdag wordt het spits afgebeten door havo (scheikunde) en vwo (Nederlands).

Een geslaagd examen valt of staat natuurlijk bij een goede voorbereiding. De meeste leerlingen oefenen met examens uit voorgaande jaren. Daarvoor worden examenbundels uitgegeven die ook online te vinden zijn. Er zijn huiswerk- en studiebegeleidingsbureaus die ook examentraining geven, net als universiteiten. Bijvoorbeeld de Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) die samenwerkt met de Universiteit Leiden.'Ook nemen steeds meer leerlingen deel aan de examentraining om hun toelatingskans te vergroten voor een studie waarvoor een numerus fixus, een decentrale selectie geldt', aldus SSL. 'De examenstof wordt uitgebreid geoefend tijdens de cursus. Zo neemt niet alleen je zelfvertrouwen toe maar ga je tevens goed voorbereid het examen in.'Scholieren worden soms nog in de laatste dagen bijgespijkerd door hun eigen docenten zoals Hans Rietkerk en zijn collega's Aad van Schoor en Jos Botman , die M&O geven op het Fioretticollege in Lisse . Zij geven al jaren in het laatste weekend voor de examenstart een barbecue bij Rietkerk in de tuin. Afgelopen weekeinde voor 30 leerlingen van 6vwo en over twee weken zijn de havisten aan de beurt. Maar daarvóór wordt er eerst flink geblokt.'Van 9 tot 17 uur hebben we Management en Organisatie doorgenomen', zegt Rietkerk. M&O is een soort bedrijfseconomie en draait vooral om het kunnen starten en runnen van een bedrijf. 'We hebben dan acht trainers, die zelf ook bij ons op school hebben gezeten en nu bijvoorbeeld bedrijfseconomie studeren.' In kleine groepjes behandelen ze een uur lang een bepaald onderdeel, waarna de caroussel verder draait.'Veel leerlingen zijn vooraf nogal sceptisch; ze vragen zich af of ze er wel iets aan hebben. Maar achteraf is iedereen laaiend enthousiast. Ik snap niet dat andere vakken dat niet overnemen', zegt hij. Het zou kunnen dat andere docenten hun meivakantie er niet voor willen inkorten.De scholieren die willen meedoen betalen 20 euro. 'De slager, van wie de zoon ook op school heeft gezeten, regelt voor 10 euro vlees; voor 5 euro kopen we fris en fruit, want het bloedsuikergehalte moet wel op peil blijven. En voor de rest krijgen de ex-leerlingen een cadeaubon.' En het is ook leuk voor de docenten, die vaak de leerlingen jarenlang in de klas hebben gehad. 'Want we zien ze bijna niet meer, na de examens.'Sommige werkgevers die veel scholieren aan het werk hebben helpen hun personeel met hun studie. Albert Heijn bijvoorbeeld biedt haar 8.000 medewerkers die dit jaar examen doen gratis examentraining aan. 'Een ideale start op de arbeidsmarkt bereik je met werkervaring en een diploma op zak', zegt AH-directeur winkels en distributie Cees van Vliet op distrifood.nl . Voor de online begeleiding werkt Albert Heijn samen met 'Examen voor jou' : een initiatief van een aantal hoogleraren en universiteiten dat middelbare scholieren helpt bij hun voorbereiding op het eindexamen.Daarnaast kunnen Albert Heijn-medewerkers tot en met het einde van de examens gratis eindexamenklassen volgen. Die worden gegeven in de bibliotheken van de vier grote steden, ook in Den Haag. Begeleiders met een alfa- en een bèta-achtergrond beantwoorden vragen en geven tips geven over de voorbereiding op het examen.Het examenrooster wordt vooral bepaald door de werkdruk voor docenten, niet de examenstress van studenten. Zo is Nederlands een vak met veel open vragen waaraan een docent veel correctiewerk heeft. Daarom wordt het examen Nederlands meestal in het begin gehouden. Ook wordt er gelet op docenten die twee exacte vakken geven. Die worden niet op dezelfde dag gehouden; meestal wordt een exact profielvak gecombineerd met bijvoorbeeld een taal.Om examenstress te bestrijden staan er op internet overal tips, ook voor ouders. Ga alsjeblieft gewoon door met het huishouden, help met overhoren en vraag vooral niet continu hoe het gaat met leren , lieve ouders. De kandidaten zelf willen zich nog weleens overgeven aan zaken als relaxthee, klavertjes vier en zogenaamde ludieke tips als blowen en bier. 'Laat je niets wijs maken en zie de feiten onder ogen', schrijft de studentenpsycholoog van de Universiteit Leiden Slagen doe je op grond van een goede voorbereiding en een goede examentechniek. De kennis heb je eerder opgedaan en die is niet opeens verdwenen. 'Al eens meegemaakt dat je 's morgens wakker werd en al je wiskundekennis uit je hoofd was weggesijpeld en op je kussen lag?' zegt de Leidse studentenpsycholoog 'Het examen zelf is onderdeel van een lang proces van voorbereiden en toetsing of je de stof goed genoeg kent. Je moet na veel oefenen gewoon een lastig kunstje vertonen en laten zien dat je minstens de helft en 10% erbij kent. Niet meer en niet minder.'