Slapen in een watertoren, wie durft?

Henk Willem van Dorp met watertoren Tien Gemeenten | Foto: Omroep West

ZOETERMEER - Slapen in een wijnvat, een boomhut of een treinstel. Er zijn mensen die het prachtig vinden om te overnachten op een unieke locatie. In Zoetermeer komt er mogelijk een bijzondere logeerplek bij, want er zijn plannen om de monumentale watertoren daar om te toveren tot een Bed & Breakfast.

Hoogtevrees moet je niet hebben, watertoren de Tien Gemeenten is 45 meter hoog. In de negentig jaar oude toren moeten veertien kamers komen, verdeeld over vijf verdiepingen. En er komt een lift.



Aan de buitenkant wordt niet veel veranderd, alleen de betonnen koepel wordt vervangen door glas. ‘Van de bovenste verdieping kan je Schiphol of de Euromast zien en natuurlijk heb je ook een mooie uitzicht over Zoetermeer’, zegt ondernemer Henk Willem van Dorp. De B&B moet eind 2019 opengaan.