Waar woonde baby Winston tijdens de Tweede Wereldoorlog?

SASSENHEIM - Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 19 oktober 1944, werd Winston geboren in Sassenheim, maar waar? En waar woonde hij daarna? In die vragen heeft de Stichting Oud Sassenheim (SOS) haar tanden gezet. Winston's moeder, vermoedelijk van joodse afkomst, liet haar baby achter bij een boeren echtpaar, maar waar is onbekend.

Tijdens Dodenherdenking afgelopen 4 mei kwam het verzoek bij de SOS terecht. 'Via via hoorden we dat de vrouw van Winston op zoek is naar de eerste verblijfplaats van haar man', vertelt voorzitter Alfred Pop. Het stel woont inmiddels in Canada. 'Er missen veel puzzelstukjes in het verhaal. Winston's moeder, Henriette van Lier-Peereboom is zover bekend tijdens de oorlog uit Amsterdam gevlucht. Ergens in Sassenheim beviel ze van haar zoon, die ze vervolgens onderbracht bij een echtpaar op een boerderij, tot de oorlog voorbij was.'In de database van het Jad Wasjem, de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden, komt de naam Henriette van Lier-Peereboom niet voor. Pop: 'We hebben onze hoop gevestigd op mensen die het verhaal misschien kennen, of zich de Amsterdamse onderduikster in Sassenheim herinneren. Alle tips zijn welkom.'Weet u meer? Laat het weten aan info@stichtingoudsassenheim.nl