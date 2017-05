Wie maakte het mooiste ADO Den Haag-doelpunt van dit seizoen?

Mooiste ADO-goal 2016/2017

DEN HAAG - ADO Den Haag scoorde dit seizoen 33 keer tot nu toe. De hoogste tijd om bepalen welke goal de mooiste was. En dat laten we aan jullie over. De sportredactie van Omroep West heeft een selectie van vijf doelpunten gemaakt, aan jullie te bepalen welke van deze vijf de mooiste is.







Zie je bovenstaand bericht niet. Klik dan

Stemmen kan via onze Facebook-pagina . Laat na het bekijken van het filmpje jouw voorkeur achter in de reacties. Vrijdag maken we de balans op en maken we bekend welke goal volgens jullie de mooiste was. Onder één van de stemmers verloten we een gesigneerd ADO Den Haag-shirt.Zie je bovenstaand bericht niet. Klik dan hier

Door: Sportredactie Correctie melden