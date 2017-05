Segbroek College staat stil bij overlijden Sabine Wortelboer (15)

DEN HAAG - Het Haagse Segbroek College staat dinsdag stil bij het overlijden van oud-leerling Sabine Wortelboer. Sabine overleed maandagochtend op 15-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

In een brief aan de ouders van leerlingen maakt de school bekend dat er speciale gedenkplekken worden ingericht waar leerlingen een bericht voor Sabine of haar ouders kunnen achterlaten. De school heeft extra oog voor kinderen die in hun eigen omgeving te maken hebben met ernstige ziekte of overlijden.Aan het begin van het derde uur zullen de docenten in alle klassen het overlijden van Sabine bespreken. De komende dagen houdt de school nauw contact met de familie van Sabine om te kijken welke rol de school op zich neemt bij het afscheid.Veel leerlingen van de school hebben de afgelopen maanden verschillende acties opgezet om hun oud-klasgenootje te steunen in de strijd tegen kanker. Sabine ging vorig jaar zomer dankzij een crowdfunding actie naar de Verenigde Staten voor de behandeling van de hersenstamtumor. Eind april werd bekend dat de behandelingen niet waren aangeslagen en dat ze gestopt was met alle medicatie