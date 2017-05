Asbest vrijgekomen bij brand in Maasland

Foto: Regio15

MAASLAND - Bij de brand die zondagochtend uitbrak in een schuur aan de Oostgaag in Maasland is asbest vrijgekomen. Dat meldt mediapartner WOS.





Het vrijgekomen asbest ligt in de schuur die in brand stond en er ligt een klein deel op het erf achter de schuur. Volgens de gemeente ligt dit gebied ver genoeg van de openbare weg af en vormt het daarom dus geen gezondheidsrisico's. Wel is het deel van het achtererf dat besmet is, afgezet.



Toezicht



De eigenaar van het erf heeft de gemeente laten weten, dat hij het asbest zo spoedig mogelijk zal verwijderen. De gemeente zegt daar toezicht op te zullen houden.

De brandweer zei direct na de brand al dat er mogelijk asbest was vrijgekomen en onderzoek van de gemeente Midden-Delfland heeft de vermoedens bevestigd.Het vrijgekomen asbest ligt in de schuur die in brand stond en er ligt een klein deel op het erf achter de schuur. Volgens de gemeente ligt dit gebied ver genoeg van de openbare weg af en vormt het daarom dus geen gezondheidsrisico's. Wel is het deel van het achtererf dat besmet is, afgezet.De eigenaar van het erf heeft de gemeente laten weten, dat hij het asbest zo spoedig mogelijk zal verwijderen. De gemeente zegt daar toezicht op te zullen houden.