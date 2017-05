Verdachte monstertruckdrama wil Tim Coronel als getuige

Tim Coronel dakar

ZWAMMERDAM - Mario D., de chauffeur van de monstertruck die in 2014 het publiek inreed in Haaksbergen, wil autosportdeskundige Tim Coronel uit Zwammerdam en vier anderen oproepen als getuige. Dat verzoek doet zijn advocaat Rob Oude Breuil maandag tijdens een regiezitting bij het gerechtshof in Arnhem, meldt RTV Oost.





Bij het monstertruckdrama kwamen drie mensen om het leven toen het gaspedaal van de auto bleef hangen. De monstertruck maakte geen bocht, maar reed rechtdoor het publiek in. D. ging vorig jaar in hoger beroep toen hij veroordeeld werd tot vijftien maanden cel en een beroepsverbod van vijf jaar voor de dood van het drietal en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan 28 toeschouwers. De chauffeur blijft erbij dat hij onterecht schuldig is bevonden. De chauffeur en zijn advocaat willen vrijspraak en anders hooguit een taakstraf.



LEES OOK: Tim en Tom Coronel terug van Dakar: 'We sliepen zelfs onder de auto'

Oud-coureur Coronel liet zich in de media vaker uit over het ongeluk. Hij zegt Mario D. te kennen als iemand die alles netjes en professioneel doet. Coronel acht het waarschijnlijker dat D. onwel is geworden dan dat er een technisch mankement was.Bij het monstertruckdrama kwamen drie mensen om het leven toen het gaspedaal van de auto bleef hangen. De monstertruck maakte geen bocht, maar reed rechtdoor het publiek in. D. ging vorig jaar in hoger beroep toen hij veroordeeld werd tot vijftien maanden cel en een beroepsverbod van vijf jaar voor de dood van het drietal en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan 28 toeschouwers. De chauffeur blijft erbij dat hij onterecht schuldig is bevonden. De chauffeur en zijn advocaat willen vrijspraak en anders hooguit een taakstraf.