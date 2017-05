Oud-burgemeester Delft Bas Verkerk vertrekt naar Ommen

Foto: Gemeente Ommen

DELFT - Bas Verkerk (58), voormalig burgemeester van Delft, wordt de nieuwe waarnemend burgemeester van Ommen in Overijssel. Hoe lang zijn aanstelling duurt hangt af van het moment waarop de definitieve, kroonbenoemde burgemeester in Ommen begint. De procedure hiervoor is in gang gezet. De eerste werkdag van Verkerk is op 18 mei.





Verkerk is de derde regiogenoot die dit jaar naar de andere kant van het land verhuist. Zo werd voormalig burgemeester



Verkerk (VVD) is een ervaren bestuurder. Zo was hij naast burgemeester in Delft van 2004 tot 2016, ook waarnemend burgemeester van De Bilt en wethouder en raadslid in Den Haag.Verkerk is de derde regiogenoot die dit jaar naar de andere kant van het land verhuist. Zo werd voormalig burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag waarnemend commissaris van de koning in de provincie Drenthe. Oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema ging aan de slag als waarnemend burgemeester van de gemeente Aa en Hunze in Drenthe.

