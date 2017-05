Bezorgde inwoners Roelofarendsveen zingen gemeenteraad toe

Wethouder Henk Hoek hoort protestlied aan | Foto: Omroep West

ROELOFARENDSVEEN - Het besluit over het sluiten van het dorpshuis De Alkeburcht in Roelofarendsveen was al genomen, maar de gemeenteraad van Kaag en Braassem gaat op 24 mei toch nog een keer praten over een mogelijk tijdelijke oplossing voor de gebruikers. Dat bleek maandagavond tijdens een ongebruikelijke gemeenteraadsvergadering.





Normaal gesproken mogen inwoners tijdens de raadsvergadering inspreken. Daar werd voor een keer van afgeweken. De koorleden zongen de raad een protestlied toe. Met succes, want hoewel de coalitiepartijen nog niet zijn overtuigd, gaat de gemeenteraad op 24 mei toch nog een keer praten over een tijdelijke oplossing voor de Alkeburcht.

Voorafgaand aan de raadsvergadering voerden zo'n 150 demonstranten op ludieke wijze actie voor het behoud van het dorpshuis. Op straat werden spelletjes gespeeld, boeken gelezen en liederen gezongen. Met ruim 1400 handtekeningen voor het behoud van het dorpshuis is het duidelijk dat de gebruikers het dorpshuis een warm hart toedragen. In totaal wonen er ruim 7000 mensen in Roelofarendsveen.Normaal gesproken mogen inwoners tijdens de raadsvergadering inspreken. Daar werd voor een keer van afgeweken. De koorleden zongen de raad een protestlied toe. Met succes, want hoewel de coalitiepartijen nog niet zijn overtuigd, gaat de gemeenteraad op 24 mei toch nog een keer praten over een tijdelijke oplossing voor de Alkeburcht. Wethouder Henk Hoek heeft inmiddels al wel aangegeven dat zo'n oplossing wel geld gaat kosten.