Omstanders overmeesteren overvaller Lidl Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Omstanders hebben maandagavond een van de overvallers van de Lidl aan de Ouvertureweg in Alphen aan den Rijn overmeesterd. De tweede verdachte wist te ontkomen.

De twee mannen kwamen de winkel rond 18.30 uur binnen en bedreigden het personeel met een steekwapen . Ze eisten geld.Nadat een van de overvallers door de omstanders was overmeesterd, ging de andere er vandoor. De vastgehouden verdachte - een 19-jarige Alphenaar - is overgedragen aan de gewaarschuwde politie.De tweede overvaller zou een blanke man met donker haar zijn. Hij droeg een zwarte sjaal en een zwarte trui. Het is niet bekend of hij iets heeft buitgemaakt.