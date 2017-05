Rolstoelgebruiker niet blij: 'Je voelt echt een klap in je rug'

DEN HAAG - De Leyweg in Den Haag is net vernieuwd, maar voor rolstoelgebruikers niet goed toegankelijk. Dat vindt de Haagse Katja Moonen, die zelf in een elektrische rolstoel zit. Omroep West ging met haar op pad om te kijken wat voor haar - en andere rolstoelgebruikers - de problemen zijn van de nieuwe bestrating.

'Je voelt echt een klap in je rug en in je nek', vertelt Katja terwijl ze over een goot in de weg rijdt. Haar rolstoel schudt heen en weer. 'Je duikt echt helemaal naar beneden.'Katja heeft een aandoening waarbij haar bindweefsel ongewoon rekbaar is. Door de onregelmatigheden in de weg moet haar lichaam harde klappen opvangen: 'En in mijn geval veroorzaakt dat zelfs werfelverschuivingen.'Stichting Voorall, de stichting voor Hagenaars met een beperking, laat aan Omroep West weten nog geen klachten over de Leyweg te hebben gekregen. Voor zover bekend bij de stichting is de Leyweg gewoon geschikt voor mensen met een beperking. De stichting moet zelf nog een kijkje nemen op de locatie omdat de opknapbeurt nog niet afgerond is.De gemeente was niet bereikbaar voor commentaar.Omroep West nam live op Facebook een kijkje met Katja. Bekijk de video of hieronder of op Facebook