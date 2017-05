Na dubbele beenbreuk: aanrijding Feyenoordfan toch onderzocht

POELDIJK - Er komt toch een politie-onderzoek naar de aanrijding van een Feyenoordsupporter uit Poeldijk door een ME-bus. De politie liet maandag nog weten dat er geen onderzoek zou worden gedaan, omdat niet was gebleken dat de bestuurder van de ME-bus een fout heeft gemaakt.

Maar politie-incidenten waarbij letsel ontstaat worden altijd onderzocht, meldt RTV Rijnmond . Dat is de standaardprocedure, waarvan ook in dit geval niet wordt afgeweken.De man uit Poeldijk liep zondag een dubbele beenbreuk op toen hij op de stoep van de Coolsingel in Rotterdam werd geraakt door het ME-busje. Een woordvoerder van de politie liet maandag weten dat de man 'ook zelf een aandeel had' in het ongeluk.Na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior - waarbij Feyenoord de landstitel had kunnen veroveren - ontstonden op verschillende plekken rellen in het centrum van Rotterdam. Groepen supporters keerden zich tegen de mobiele eenheid. Ook op de plek waar de man uit Poeldijk werd aangereden, was het onrustig.Volgens de politiewoordvoerder bleek de man bewust voor de bus van de ME staan toen die daar in actie kwam.De ME zou vervolgens geprobeerd hebben de man 'met zachte dwang opzij te duwen'. Tegen de agent die achter het stuur van de bus zat worden geen maatregelen genomen. Hij blijft gewoon aan het werk.