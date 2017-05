Wisselstoring ontregelt RandstadRail 3,4 en Metro E

De Randstadrail in Zoetermeer (Foto: Archief)

DEN HAAG - Het tramverkeer op RandstadRail 3 en 4 is dinsdagochtend verstoord geweest. Dat had te maken met een wisselstoring tussen het Forepark en Leidschenveen, zegt de HTM. Eerder waren er ook problemen bij de metro van RandstadRail lijn E, tussen Den Haag en Rotterdam. Maar ook die zijn inmiddels opgelost, meldt de RET.

Bij de HTM werden de routes van lijn 3 en 4 opgeknipt. Tram 3 reed tussen Loosduinen en Voorweg Laag in Zoetermeer. Tram 4 reed tussen De Uithof en het Forepark en tussen het Forepark en de Javalaan in Zoetermeer.



Monteurs zijn erin geslaagd de wisselstoring bij Leidschenveen op te lossen. De oorzaak van de wisselstoring is niet bekend. 'Het duurt nog wel even voordat de vertraging is ingelopen', zegt een woordvoerster van de HTM.