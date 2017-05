Elektrische auto steeds populairder, vooral in Den Haag en Zoetermeer worden ze veel opgeladen

DEN HAAG - De meeste laadsessies voor elektrische auto’s vonden vorig jaar in Zuid-Holland en Hoord-Holland plaats. En dan vooral in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Dit blijkt uit een analyse van Europees marktleider NewMotion.

Het totaal aantal laadsessies in Nederland steeg vorig jaar met 45 procent ten opzichte van 2015.'Dat de meeste laadactiviteit plaatsvindt in de Randstad, is op zich geen verrassende conclusie', weet Sytse Zuidema van NewMotion. 'Een grotere populatie vraagt om meer faciliteiten. Wel zien we dat in andere regio’s de groei ook een vlucht neemt, doordat de markt zich snel ontwikkelt.'