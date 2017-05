Oude leden voor reunie muziekvereniging St. Jacob gezocht!

Oude leden voor reunie muziekvereniging St. Jacob gezocht! Oude leden voor reunie muziekvereniging St. Jacob gezocht!

DEN HAAG - Muziekvereniging St. Jacob uit Den Haag bestaat al sinds 1957. Speciaal voor alle leden organiseren ze een reunie. Maar ze zijn nog op zoek naar oud leden die het leuk zouden vinden om samen herinneringen op te halen!

Op zaterdag 27 mei organiseert St. Jacob een reunie in het Coornhert Centrum in Den Haag. De reunie begint om 14:00 uur en zal rond 18:00 uur afgelopen zijn. Tot nu toe hebben al zo'n 85 leden zich aangemeld, dus het beloofd een gezellige middag te worden. Er zijn oude foto's en video's te zien en er is een band die de muziek verzorgt!



Ben of ken jij iemand die lid was van muziekvereniging St. Jacob uit Den Haag? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel naar 070 390 5454



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden