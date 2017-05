Gratis leren reanimeren in het Kyocera stadion

DEN HAAG - De Hartstichting zoekt 1000 nieuwe vrijwilligers die kunnen reanimeren. Daarom organiseert de stichting10 juni een gratis cursus reanimeren in het Kyocera stadion in Den Haag. De stichting wil 170.000 burgerhulpverleners trainen, zodat zij kunnen helpen bij een hartstilstand. 'Snelle hulp kan écht het verschil maken tussen leven en dood.'

De 1000 cursisten worden in één dag opgeleid tot hulpverlener: ze leren hoe je een hartstilstand herkent, wat je als eerste moet doen, hoe je moet reanimeren en in welk tempo, hoe je een AED aansluit en bedient.'Als burgerhulpverlener kun je levens redden in jouw buurt. 70 procent van de hartstilstanden gebeuren thuis, in winkelcentra of op het sportveld. Twintig jaar geleden was de overlevingskans van een hartstilstand buiten het ziekenhuis 9 procent, nu is dat 23 procent', zegt de Hartstichting.In de regio Haaglanden zijn nog 4.744 burgerhulpverleners nodig, daar is nu 0,54 procent burgerhulpverlener. In Schipluiden zijn relatief de meeste hulpverleners van de regio: 3,67 procent.Wie wil leren reanimeren en burgerhulpverlener wil worden kan zich opgeven op de site van de Hartstichting . Wie mee wil doen moet zich na de cursus wel inschrijven als burgerhulpverlener om in het oproepsysteem te komen.