Hoera Hemelvaart! 5x de leukste uitjes in de regio

REGIO - Hemelvaart komt eraan. Dat betekent voor velen van ons een extra lang weekend. Maar wat ga je doen met die extra vrije tijd? Weer of geen weer, wij zetten de leukste uitjes en evenementen in de regio voor je op een rij.

100% kinderproof: Sniester Junior zondagmiddag. Het festival draait om kinderkattekwaad voor kinderen tot 12 jaar. Vies worden in de superzandbak, over de Grote Markt scheuren tijdens de skelterrace, vinyl leren draaien op een echte DJ-booth en spelen met je eten met chefkok Pierre Wind: Sniester Junior heeft het allemaal. Wij zetten hem vast in de agenda.Is je kind technisch aangelegd, creatief, of heeft het gewoon recent een Inspector Gadget-film gezien? Ga dan naar de workshop 'Hovercraft bouwen' aan de TU in Delft. Kinderen vanaf 9 jaar leren dan hun eigen luchtkussenvoertuig te bouwen. Je zelfgebouwde machine zweeft echt boven de grond! Schip ahoy!In Leiden strijkt dit weekend Rrrollend neer om je van je lekkere trek af te helpen. Van glutenvrije taco's tot Braziliaanse vissoep, er is van alles te proeven. Kinderen mee? Geen probleem. Kinderen genieten van voorstellingen bij het kindertheater, zich laten schminken tot festivalprins(es) of leven zich uit in de knutselhoek.Heb je altijd al eens willen zien hoe het er op een boerderij aan toe gaat? Tijdens de Open Boerderijdag opent onder meer de familie Verboon uit Zoeterwoude hun staldeuren. Trek oude kleren aan zodat je vies kunt worden. Het is natuurlijk pas een écht kijkje achter de schermen als er iemand in een koeienvlaai trapt.Volg je neus naar de Tong Tong Fair! Je kunt er van alles proeven en kopen, maar er is ook live wereldmuziek, vechtkunst en 'wayang' (poppenspel) te beleven. Vanuit de hele wereld komen Oosterse kooplui naar de Tong Tong Fair. Kortom: shoppen, lekker eten én cultuur snuiven inéén. Het lijkt wel vakantie!