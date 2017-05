Grote brand aan de Loosduinsekade in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - Er woedt dinsdagmiddag een zeer grote brand in een portiekwoning op de Loosduinsekade in Den Haag. De politie en brandweer zetten groot in.





De Loosduinsekade is afgesloten voor mensen die de stad in willen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.



UPDATE 13.50: De brand is onder controle.



Het ging om een uitslaande brand. De rookpluimen waren tot in de wijde omtrek te zien. Het pand en de omliggende gebouwen zijn ontruimd. De brandweer is nog bezig met het bestrijden van de brand.De Loosduinsekade is afgesloten voor mensen die de stad in willen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

