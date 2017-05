Dode chauffeur van taxi langs A12 is man (24) uit Maastricht

ZEVENHUIZEN - De chauffeur van de taxi die zondagmiddag verlaten werd gevonden langs de A12 bij Zevenhuizen was een 24-jarige man uit Maastricht. Dat heeft de politie dinsdag bekend gemaakt. De man werd zondag dood teruggevonden in een bos bij het Duitse Schalbruch.

Wandelaars vonden het lichaam. Een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Hij bevond zich bij de taxi op de A12. In de auto werden bloedsporen ontdekt en de sleutel zat nog in het contact.De 45-jarige man wordt woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit vast op verdenking van moord dan wel doodslag. Wat er zich precies in en rond de taxi heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of slachtoffer en dader elkaar kenden. Dit wordt nog onderzocht.