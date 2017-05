Ziggo gooit opnieuw de prijzen omhoog: maar waarom eigenlijk?

DEN HAAG - Kabelmaatschappij Ziggo, met veel klanten bij ons in de buurt, verhoogt opnieuw de abonnementsprijzen. De afgelopen jaren is dat al meerdere keren gebeurd. Maar waarom eigenlijk? En wat krijgen de abonnees ervoor terug? Wij stelden het bedrijf acht vragen. En dit zijn de antwoorden van Ziggo.

'De kosten om ons netwerk stabiel en veilig te houden, stijgen. Net als de kosten voor series, films en sport op tv. Daarom passen we onze prijzen aan.''De prijzen worden met maximaal €2,55 verhoogd. Meer informatie kun je ook terugvinden op https://www.ziggo.nl/tarieven/prijswijzigingen/?CMP=url_prijswijziging 'We investeren dagelijks in een stabiel, snel en veilig netwerk en in voortdurende verbetering van ons tv-aanbod. ''Dat is lastig te zeggen, want van sommige abonnementen gaan de tarieven niet omhoog of maar een klein beetje. We proberen het aantal prijswijzigingen zo beperkt mogelijk te houden en leggen onze klanten duidelijk uit waarom we de prijzen verhogen.''De pakketten van klanten veranderen niet. Klanten kunnen kiezen voor een abonnement op pakketten waarin Ziggo Sport of HBO is opgenomen. Dan betalen ze daar extra voor, anders niet.''Het is een concurrerende markt dus ook andere partijen hebben te maken met hogere investeringen en kosten.''Als klanten willen opzeggen, vinden we dat heel jammer. Maar dat regelen we uiteraard netjes en makkelijk. Een klant kan daarvoor het beste telefonisch contact met ons opnemen.''We bekijken jaarlijks of een prijsaanpassing noodzakelijk is. Of dit de laatste in de rij is, kunnen we nu natuurlijk nog niet zeggen.'