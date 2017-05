Bewoner ontsnapt dankzij aan elkaar geknoopte lakens uit brandend huis

DEN HAAG - Eén van de bewoners van het brandende huis aan de Loosduinsekade in Den Haag zou via een laken uit het raam zijn geklommen. Vier mensen zijn na de brand van dinsdagmiddag nagekeken in de ambulance, maar er zijn geen gewonden.

De uitslaande brand aan de Loosduinsekade in Den Haag is onder controle. De brand woedde dinsdagmiddag in een portiekwoning. Rookpluimen waren tot in de wijde omtrek te zien. De brandweer zette groot in en had het vuur snel onder controle. Het gebouw en de omliggende panden zijn geëvacueerd.Het tramverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar komt inmiddels weer op gang. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vermoedelijk is de brand op de zolder van het pand ontstaan.