Naam 'verdachte' Zoetermeerse zorgingstelling is bekend: het gaat om SteunStekkie Kurma

ZOETERMEER - De Zoetermeerse instelling SteunStekkie Kurma wordt verdacht van PGB-fraude. Dat bevestigen verschillende bronnen aan Omroep West. Directeur Anjana de Wit Koster wil niet reageren, omdat ze eerst met haar advocaat wil overleggen.

De gemeente Zoetermeer maakte dinsdagmorgen bekend dat er een grootschalig onderzoek loopt tegen een zorginstelling in de stad. Er zou gefraudeerd zijn met persoonsgebonden budgetten. De instelling zou het geld van cliënten hebben opgestreken, maar niet of nauwelijks zorg hebben geleverd. SteunStekkie Kurma heeft in Zoetermeer vier huizen voor begeleid wonen. Een aantal cliënten met zo’n persoonsgebonden budget is inmiddels overgeplaatst naar de Zoetermeerse tak van Fonteynenburg begeleid wonen. Die instelling wil er niets over zeggen, maar directeur De Wit Koster van de in opspraak geraakte instelling bevestigt dit wel.SteunStekkie Kurma lijkt te vallen onder Rebalancingpraktijk Anjana, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De directeur heeft ook de website goldenhands-anjana.nl waar massagecursussen worden aangeboden.Vorige week heeft het fraudeteam van de gemeente Zoetermeer invallen gedaan op zeven plekken, waaronder de woning van de directeur. Daarbij is volgens een woordvoerder ook beslag gelegd op geld. Ook werden medewerkers en clienten gehoord.Een cliënt die nog in één van de huizen woont, klaagt over het gebrek aan begeleiding. Hij zegt enkele maanden geleden gebeld te zijn over andere woonruimte, maar er is toen niet verteld waarom.Ook is hij bij de sociale recherche geweest die allemaal vragen stelde over de zorg die werd verleend. Nu zit hij volgens hem al enkele weken helemaal zonder begeleiding.Directeur Anjana zegt dat de mensen die nu nog in de huizen wonen, geen PGB hebben. De cliënten wil ze niet aan hun lot overlaten: ‘ze kunnen altijd aankloppen’. Ze zegt dat haar instelling in het verleden veel mensen heeft opgevangen zonder er iets voor terug te vragen. ‘Zelfs geen huur, helemaal niets’. Meer wil ze niet kwijt, omdat ze eerst met haar advocaat wil overleggen. ‘Het is allemaal heel vervelend wat er met ons gebeurt’.