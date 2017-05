Onvindbaar tankstation lijkt gered dankzij nieuwe borden: 'Bezoeksaantallen stijgen'

DEN HAAG - Het nieuwe benzinestation van Texaco aan de A4 bij Wateringen lijkt niet langer onvindbaar. Rijkswaterstaat heeft nieuwe, tijdelijke borden neergezet bij de afrit naar parkeerplaats Peulwijk. 'Wij zijn blij dat Rijkswaterstaat zo snel actie heeft ondernomen', zegt een woordvoerder van de benzinemaatschappij tegen Omroep West.

Het 'spookstation' langs de snelweg leidde een tijdje geleden tot gefronste wenkbrauwen. Hoewel gloednieuw, nog glimmend en voorzien van gemotiveerd personeel, was er nog geen klant te zien . Maar het tij lijkt te keren dankzij Rijkswaterstaat, dat nieuwe borden neerzette bij de afslag.'Dat zorgt ervoor dat klanten ons station inderdaad gemakkelijker vinden en bovendien wordt de situatie voor weggebruikers een stuk veiliger', zegt Texaco. De woordvoerder geeft aan dat de bezoekersaantallen van het station sinds de opening zijn gestegen. Maar hoeveel die stijging bedraagt, is niet bekend.Volgens mediapartner WOS gaat het om tijdelijke borden. Het zou nog wel even duren voordat er een definitieve oplossing komt. Texaco geeft voorlopig nog korting op brandstoffen op deze locatie en dat zou volgens de woordvoerder ook helpen de bezoekscijfers te verbeteren.