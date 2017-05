Leerkrachten zijn het zat: ‘De werkdruk is groot’

LEIDERDORP - Honderden leerkrachten komen woensdag naar Den Haag om actie te voeren tegen de hoge werkdruk in het onderwijs. De demonstratie is georganiseerd door actiegroep PO in Actie. Ze eisen: hogere salarissen, meer handen in de klassen en minder administratief werk. Inmiddels zijn er ruim 38.000 leerkrachten verbonden aan PO in Actie.





'Ik ben hier al om zeven uur en ga vaak pas om vijf uur weer weg', vertelt Bakker. Ook zij is van plan om morgen naar Den Haag te gaan: 'Maar om actie te kunnen voeren moet ik wel op tijd klaar zijn op school. Of dat gaat lukken weet ik nog niet.'



Te druk

Volgens Bakker is het tekort aan personeel één van de grootste oorzaken van de problemen in het basisonderwijs. 'De werkdruk is groot, omdat er zoveel taken op het bordje van leerkrachten komen te liggen', vertelt ze: 'Als er meer handen of hoofden in de klas komen dan denk ik dat de werkdruk al wat zal verlagen.'



Ook haar stagiair Sonja Bakker ziet ook waar het misgaat in het onderwijs: 'Al voor de school begint moet je al lessen voorbereiden en alles klaarzetten. Dit gaat weer verder als de kinderen 's middags weg zijn.'



