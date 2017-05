Spelers verrast door keus voor Advocaat als bondscoach

DEN HAAG - De spelers van het Nederlands elftal waren verrast over de keuze van de KNVB om Hagenaar Dick Advocaat tot bondscoach te benoemen. Dat bekende technisch directeur Hans van Breukelen dinsdag op het moment dat hij uitleg gaf over de benoeming van de nieuwe hoofdtrainer van Oranje.

'Ze waren verrast', zei Van Breukelen. 'Maar ze zijn net als ik professionals en ze kunnen ook ergens overheen stappen.'Advocaat was vorige zomer even assistent van de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind bij Oranje. De Hagenaar liet het Nederlands elftal weer in de steek toen hij als hoofdtrainer aan de slag kon bij Fenerbahçe.Van Breukelen heeft zijn eigen sentimenten en emoties opzij gezet in de zoektocht naar een bondscoach voor het Nederlands elftal. De technisch directeur van de KNVB kwam daarom weer uit bij Advocaat, die nog geen jaar geleden zijn contract als assistent van Danny Blind inleverde toen hij een veel lucratievere aanbieding kreeg van Fenerbahçe.'We zitten op dit moment in de situatie dat sentimenten aan de kant gezet moeten worden voor kwaliteit', zei Van Breukelen dinsdag. 'De voetballerij is zo klein, daarin kom je elkaar altijd wel weer tegen. Ik kan over sentimenten en emoties heen stappen om te kijken wat het beste is voor het Nederlands elftal.'Het is nog altijd niet duidelijk wanneer Advocaat aan de slag gaat als bondscoach van het Nederlands elftal. De opvolger van Blind gaat Oranje alsnog naar het WK van volgend jaar in Rusland proberen te leiden, maar hij staat nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij Fenerbahçe.De club uit Istanbul speelt op 31 mei mogelijk de Turkse bekerfinale en treedt op 4 juni aan in de laatste competitiewedstrijd tegen Adanaspor. Oranje oefent op 31 mei al tegen Marokko en belegt in de aanloop naar die interland een trainingskamp in Nederland en Portugal. Voor de WK-kwalificatiewedstrijd van 9 juni tegen Luxemburg voetbalt Oranje ook nog een vriendschappelijk duel met Ivoorkust (4 juni).'We wagen nog een uiterste poging om Advocaat eerder hier te krijgen', zei Van Breukelen. 'Zo lang dat dit niet het geval is, blijft Fred Grim het Nederlands elftal leiden. Dick en Ruud stappen er als duo in. Fred Grim zal uiteraard wel alles in overleg met Advocaat doen.'Advocaat en zijn assistent Ruud Gullit hebben met de KNVB overeenstemming bereikt over een contract tot november. Tegen die tijd is duidelijk of Oranje aan het WK in Rusland mag deelnemen. Als het Nederlands elftal het WK haalt, zitten Advocaat en Gullit in Rusland ook op de bank.