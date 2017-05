Tenniswereld wist van gokschulden Mark de J.

DEN HAAG - De Nederlandse tenniswereld was op de hoogte van de forse gokschulden die Mark de J. had bij de vorig jaar vermoorde zakenman Koen Everink. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Utrecht. De J. wordt verdacht van het doden van Everink.

De J. was de coach van Robin Haase. De Haagse tennisser heeft bij de politie verklaard dat hij wist van de forse schuld van De J. bij Everink. Ook andere Nederlandse toptennissers, zoals Igor Sijsling en Westlander Thiemo de Bakker, zijn door de politie gehoord over de gokschuld.In de tenniswereld was het bekend dat er iemand een forse lening had bij Everink en ook dat diegene de afspraak om terug te betalen, niet nakwam. De J. had tienduizenden euro's schuld bij Everink. Daartoe waren contracten getekend. Haase verklaarde bij de politie dat Everink had gezegd de vader van De J. of Haase in te gaan lichten over die schuld.De J. ontkende dit alles. 'Ik had goede afspraken gemaakt met Everink over het afbetalen van mijn gokschuld. Er is op één keer na nooit een geïrriteerd gesprek over het geld geweest.'