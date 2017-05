Westlandse Kim kampioen trailrunning, maar wat is dat eigenlijk?

Foto: Menno Mulder

DEN HAAG - Je zult Nederlands kampioen worden, maar weinigen kennen je sport… Dan heb je wat uit te leggen. De Westlandse Kim Mulder is Nederlands kampioen trailrunnen geworden, of wel een hardloopwedstrijd die gelopen wordt op onverharde wegen.

Voor de tweede keer wordt Kim Nederlands kampioene Trailrunning. Op een glooiend parcours rondom het Zuid-Limburgse Gulpen bedwong zij de ruim 42 kilometer over natuurpaden in 3.30.05. Daarmee had Mulder ruim een kwartier voorsprong op de nummer 2.



'Trailrunnen is het mooiste dat er is', vertelt de hardloopster. 'Je kijkt om je heen, je geniet van de natuur en juist dat geeft je de kracht om door te gaan.' Of het niet zwaar is voor een 42-jarige? 'Nee, als duursporter ben ik gewend om tegen die grens aan te duwen,' antwoordt de nuchtere Kim.