Celstraf geëist na amok in woning bejaarde

GOUDA - Een dakloze man (38) die 2 januari de woning van een 75-jarige Gouwenaar aan de Karnemelksloot op stelten zette, heeft dinsdag bij de Haagse rechtbank acht maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk tegen zich horen eisen. Het OM vindt dat hij schuldig is aan diefstal met geweld, bedreiging, belediging en vernieling.

Verdachte Nour El O. en het slachtoffer kenden elkaar. De dakloze ging weleens op bezoek bij de oudere man van wie hij dan een whiskeytje kreeg. De een-na-laatste keer dat hij daar was, liet hij zijn horloge liggen. Toen hij vroeg of hij dat kon komen ophalen, kwam dat het slachtoffer meerdere keren niet uit.De eerstvolgende keer dat O. langskwam, stak de laatste vervolgens uit woede niet alleen zijn eigen horloge in zijn zak, maar ook allerlei bezittingen van zijn gastheer. Sieraden, een vergrootglas, een aansteker en nog meer. Hij vulde daar een plastic tas mee.Zijn advocate daar over: 'Mijn cliënt wilde de oudere man een lesje leren, hoe het voelt om niet bij je eigen spullen te kunnen komen. Het was niet gericht op diefstal.' De verdachte gooide ook dingen kapot. Verder schonk de al onder invloed verkerende O. zich zichzelf nog meerdere glazen whiskey in en liet hij zich in een luie stoel vallen ondanks verzoeken van de bejaarde gastheer om de woning te verlaten.Toen de gastheer uiteindelijk de politie dreigde te bellen, trok verdachte de telefoon uit zijn handen: 'Jij gaat helemaal de politie niet bellen, ik wil geld en anders maak ik je dood.' De oudere man vluchtte naar buiten en vroeg hulp aan een paar langsrijdende fietsers. Die belden de politie. De politie trof de verdachte stomdronken in het huis aan. Onderweg naar het bureau beledigde en bedreigde hij agenten.Juli vorig jaar had de verdachte ook al amok gemaakt. Dat gebeurde in de Leger des Heils-daklozenopvang het Veerhuys aan de Livingstonelaan in Gouda waar hij een kamer had. Daar brak hij via de brandtrap en een bovenlicht in, nadat hij wegens wangedrag buiten was gesloten. Personeel werd bedreigd: 'Ik ga je auto kapot maken, ik ga je vermoorden.' Verdachte over dat voorval: 'Als je een Nederlander wel binnen laat gaan en een Marokkaan buiten laat, dan is dat racisme''.De Gouwenaar, weigerde soms commentaar te geven op de beschuldigingen maar praatte gedurende de zitting wel boos door de rechters of de aanklager heen. Hij zou kampen met psychiatrische problemen en alcoholverslaving. Hij weigerde mee te werken aan onderzoek door hulpverleners van de reclassering.Zwaartepunt van de strafzaak lag volgens de aanklager bij het overrompelen van de oude man. 'Als dit je overkomt als 75-jarige in je eigen woning is dat heel bedreigend. In je woning moet iemand zich veilig kunnen voelen.' De Gouwenaar had al een strafblad.Zijn advocate vond dat haar cliënt al lang genoeg vast zit en vroeg om onmiddelijke invrijheidsstelling. Dat wees de rechtbank af. De uitspraak is over twee weken.