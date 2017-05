Leiden Marathon legt focus dit jaar op 10 kilometer

LEIDEN - Voor de 27ste Leiden Marathon ligt de focus dit jaar op de tien kilometer die volgende week zondag wordt gehouden. Dat blijkt uit het dinsdag door de organisatie gepresenteerde deelnemersveld. Nationale topatleten Jesper van der Wielen en Elizeba Cherono krijgen op die afstand concurrentie uit voornamelijk gerenommeerde hardlooplanden als Ethiopië, Eritrea en Marokko.

Van der Wielen heeft met 28 minuten en zestien seconden de vierde Nederlandse tijd ooit gelopen op de tien kilometer en is regerend nationaal crosskampioen. De 25-jarige Nijmegenaar moet zich vooral met Jiksa Tadesse en Dagnachew Adere (Ethiopië), Ykalo Fsaha (Eritrea) en Ahmed El Mazoury (Italië). Ook de Marokkaanse titelverdediger Yakoub Labquira doet weer mee.Bij de dames moet Nederlands kampioene (weg en baan) Cherono het onder meer opnemen tegen twee favorieten: de Keniaanse Tabitha Gicha en de Ethiopische Tejitu Siyum. Verder staan ook de Nederlandse Ilse Pol en Pauline Claessen en de Belgische Nina Lauwaert en Karen van Proeyen aan de start.Op de hele marathon doen Josphat Kipkemboi Yego uit Kenia en enkele Ethiopiërs een gooi naar het parcoursrecord (2.13,22), dat in 2014 door de Keniaan David Rutoh werd gelopen. De favoriete vrouwen zijn Jemila Wortesa Shure uit Ethiopië en haar landgenote Zeytuna Arba Mude.Vorig jaar richte de organisatie zich NOG met name op de halve marathon. Die afstand werd gewonnen door Hagenaar Khalid Choukoud , die zich in Leiden kwalificeerde voor het Europees kampioenschap.