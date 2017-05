Marinus Dijkhuizen na de zomer nieuwe trainer Cambuur

'S-GRAVENZANDE - Marinus Dijkhuizen heeft een klein half jaar na zijn ontslag bij NAC Breda een nieuwe club gevonden. De oud-spits uit 's-Gravenzande gaat na de zomer aan de slag bij SC Cambuur, de club waar hij zelf als voetballer in twee periodes (1996 tot 1999 en 2007 tot 2008) voor uitkwam.

Bij Cambuur zijn nu Sipke Hulshoff en Arne Slot interim-hoofdtrainers. Het duo gaat Cambuur via de play-offs naar de eredivisie proberen te loodsen. Cambuur begint de play-offs volgende week donderdag met een uitwedstrijd tegen MVV Maastricht.De 45-jarige Dijkhuizen ondertekende dinsdag een contract voor één seizoen bij Cambuur. 'Marinus is iemand die onze bijzondere club goed kent en qua persoonlijkheid hier ook goed past. Maar nog veel belangrijker is dat hij een kundige trainer is met een visie die aansluit bij de weg die we hier zijn ingeslagen', aldus Gerald van den Belt, technisch directeur van SC Cambuur.