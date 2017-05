Advocaat van Mark de J. legt verdediging neer

DEN HAAG - De advocaat van Mark de J. heeft dinsdag de verdediging neergelegd. Hij is dus niet meer de advocaat van de tenniscoach die ervan wordt verdacht zakenman Koen Everink te hebben gedood.

Advocaat Pieter Hoogendam nam die beslissing nadat de rechtbank in Utrecht zijn verzoek afwees om de zaak aan te houden voor aanvullend onderzoek. Hij vindt dat hij zijn werk nu niet meer goed kan uitvoeren. 'Ik heb uw rechtbank niet van de noodzaak van aanvullend onderzoek kunnen overtuigen, terwijl extra onderzoek wel in het belang van mijn cliënt is', legde hij uit.De rechter sprak van een vervelende situatie, zeker voor de nabestaanden, omdat de zaak nu vertraging oploopt. De J. moet nu op zoek naar een nieuwe advocaat en binnen drie maanden zal de zaak opnieuw voor moeten komen.De voormalig tenniscoach van Robin Haase uit Den Haag wordt ervan verdacht zakenman Koen Everink maart vorig jaar te hebben gedood. Het Openbaar Ministerie vindt dat alles in de richting van De J. wijst. Hij was als laatste bij Everink thuis, het bloed van Everink is in zijn auto gevonden en De J. had een forse geldschuld bij de zakenman.De tenniscoach heeft altijd volgehouden dat hij niets met de dood van zijn 'vriend en gokmaatje' te maken heeft. Hij zegt dat hij was ontvoerd op het moment dat Everink in zijn woning in Bilthoven met messteken om het leven werd gebracht.