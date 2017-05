Brutale telefoondief slaat toe bij KFC in Rijswijk

RIJSWIJK - Terwijl een vrouw rustig zit te eten bij Kentucky Fried Chicken in Rijswijk, wordt haar telefoon gestolen. Dat gebeurt letterlijk onder haar neus vandaan. De werkwijze van de brutale dief is vastgelegd op bewakingsbeeld.

De vrouw is op woensdagavond 15 maart samen met twee vrienden bij het restaurant aan de Vrijenbanselaan in Rijswijk. Plotseling komt er een man bij hun tafeltje staan. Hij heeft een vel papier bij zich, legt dat op tafel en stelt haar een paar vragen. De vrouw snapt niet wat hij precies bedoelt.Wat ze niet in de gaten heeft, is dat het vel papier over haar telefoon heen ligt. De telefoon ligt samen met haar portemonnee op tafel. Ze haalt wel meteen haar portemonnee weg. De man pakt het vel papier weer op en het lukt hem op dat moment om ongezien de telefoon ook mee te pakken. De vrouw en haar vrienden hebben niks in de gaten. Pas als de man weg is, ontdekt ze dat haar telefoon is verdwenen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem