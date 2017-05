Vrouw van 101 jaar oud opgelicht met smoes over gestolen post

DEN HAAG - Een heel laffe babbeltruc aan de Oude Haagweg in Den Haag: een mevrouw van 101 jaar oud wordt opgelicht met een smoes over gestolen post. De dader weet haar huis binnen te komen en vertrekt met haar handtas met daarin wat geld en pasjes. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

De vrouw is op maandag 1 mei om 12.30 uur thuis als er wordt aangebeld. Er staat een man voor de deur met de mededeling dat haar brievenbus is leeg gehaald. Het 'goede nieuws' is dat deze meneer heeft gezien wie dat heeft gedaan en dat hij de politie al heeft gewaarschuwd.Dit komt bij mevrouw heel aannemelijk over. Ze neemt aan dat het verhaal over de politie klopt en laat de man haar woning binnen. Hij stelt allerlei vragen aan haar, waaronder waar ze eventuele waardevolle spullen heeft liggen. Hij zegt ook dat ze vanwege haar leeftijd maar even rustig moet gaan zitten om even bij te komen. Dat is waarschijnlijk het moment geweest dat hij ongezien de woning heeft doorzocht.Als de man weg is, ontdekt de vrouw dat haar tas is verdwenen. Daarin zat wat geld en een aantal pasjes. Ze is erg verdrietig over de diefstal en snapt niet dat mensen zoiets kunnen doen. De politie vermoedt dat de man een willekeurig slachtoffer heeft uitgekozen en heeft ingeschat dat hij bij haar makkelijk zou kunnen toeslaan.Het gaat om een man met een getinte huidskleur. Hij is rond de 30 jaar oud en ongeveer 1.70 meter lang. Hij heeft een dun postuur, kort haar, sprak gewoon Nederlands en droeg lichtkleurige kleding. Denkt u te weten om wie het gaat? Of heeft u hem die maandagmiddag gezien op de Oude Haagweg of omgeving? Dan wil de politie u graag spreken.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem