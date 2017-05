Wie heeft iets gezien van brandstichting in twee auto’s in Den Haag?

De schade die achterbleef aan de Engelwortel Ook een schutting raakte beschadigd De Engelwortel in Den Haag

DEN HAAG - Midden in de nacht gaan twee auto’s in vlammen op in de Engelwortel in de Haagse wijk De Bras. De politie gaat uit van brandstichting en is daarom dringend op zoek naar getuigen.

De brand ontstaat in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 mei rond 02.30 uur. De brandweer heeft het vuur snel onder controle, maar kan niet voorkomen dat de auto’s helemaal uitbranden. Een naastgelegen woning moet tijdelijk worden ontruimd en ook een schutting raakt flink beschadigd.



De politie doet onderzoek naar de branden en is op zoek naar getuigen. Als u iets heeft gezien of gehoord dat met de brand te maken kan hebben, wil de recherche u graag spreken. Mogelijk heeft u foto’s of filmpjes gemaakt van de brand of de bluswerkzaamheden. Die beelden wil de politie dan graag zien omdat er mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek op staat. Uploaden kan via



Heeft u informatie?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

