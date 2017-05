Eigenaar van sushi-restaurant Rijswijk opgewacht en beroofd

RIJSWIJK - Op het moment dat de eigenaar van een sushi-restaurant in Rijswijk terugkomt bij zijn winkel, wordt hij opgewacht door twee mannen die hem bedreigen met een vuurwapen. Hij wordt flink geslagen en beroofd van het geld dat hij bij zich heeft.

Het gaat om restaurant Akihito Sushi aan de Herenstraat in Rijswijk. De eigenaar en een medewerker komen in de nacht van vrijdag 2 december 2016 rond 03.30 uur aan bij het restaurant. Ze parkeren de auto op een terreintje achter het pand, dat alleen is te bereiken via een steegje. Ze zijn in Rotterdam geweest om inkopen te doen en laden die spullen uit de auto.Als de eigenaar voor de laatste keer naar zijn auto loopt, komen er twee mannen met vuurwapens op hem aflopen. De man zit in de steeg letterlijk in het nauw en kan geen kant op. De twee werken het slachtoffer hardhandig naar de grond en schoppen en slaan hem.Ze houden de eigenaar vast en slepen hem mee in de richting van de parkeerplaats. Daar komt tape tevoorschijn en de twee overvallers willen de man vast tapen. Het slachtoffer schreeuwt om hulp en hij hoopt natuurlijk dat zijn collega die binnen is hem hoort. De twee overvallers schrikken kennelijk van zijn hulpgeroep en gaan er plotseling vandoor. Ze vluchten de steeg uit richting de Vredenburchweg.Op bewakingsbeelden is te zien dat de twee overvallers wegrennen. Eén van de twee komt terug richting de steeg en richt zijn vuurwapen naar het slachtoffer. Die hoort dat hij het wapen meerdere keren afdrukt, maar gelukkig blijft het alleen bij klikken. Uiteindelijk vluchten de mannen met het contante geld dat het slachtoffer bij zich heeft.Uit de beelden blijkt ook dat de overvallers de eigenaar ruim een uur hebben opgewacht in de steeg. Rond 02.30 uur lopen ze die kant al op. Het slachtoffer denkt dat ze allebei tussen de 18 en 22 jaar oud zijn. Beiden hebben een donkere huidskleur, dragen donkere kleding en waarschijnlijk schoenen met witte zolen.Omdat de overval een voorbereide actie lijkt, zou het goed kunnen dat er al eerder verdachte zaken zijn opgevallen in de buurt van het restaurant aan de Herenstraat. De politie hoort het graag als u iets heeft gezien of gehoord van deze overval.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem