Gedupeerde zorgfraude Zoetermeer: 'Niemand weet hoe het nu verder moet'

ZOETERMEER - Nu zorginstelling SteunStekkie Kurma in Zoetermeer wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten, is voor sommige cliënten de toekomst ongewis. 'Ik ben weer aan het afglijden', laat een gedupeerde weten aan Omroep West.

Michael Kamerbeek, die kampt met een posttraumatische stressstoornis, zegt dat er voor hem op dit moment geen begeleiding meer is. 'Nu ben ik bijna weer op het punt waar ik een jaar geleden begonnen ben. Alles waar ik mee bezig was, staat stil.''Hij heeft gewoon een steun in de rug nodig om zijn zaakjes op weer orde te krijgen', vertelt Gwendalina van den Hoek, een kennis van Kamerbeek. 'Hij wil heel graag zelf, maar hij heeft de kracht er niet voor om het alleen te doen.'Volgens haar zijn er nog veel dingen onduidelijk voor Kamerbeek. 'Of hij recht heeft op ene Wajong-uitkering? Waar hij moet gaan wonen? Bij wie hij moet aankloppen voor begeleiding. Alles is één groot vraagteken. Niet alleen voor hem, maar ook voor andere bewoners. Het kan niet dat zoveel mensen aan hun lot worden overgelaten.'Terwijl hij wacht wat er komen gaat, heeft Kamerbeek het gevoel dat hij door de gemeente Zoetermeer van het kastje naar de muur wordt gestuurd. 'Wat ik voornamelijk iedereen verwijt, is dat niemand een antwoord heeft op hoe het nu verder moet. Dat vind ik het meest vervelende.'Grote vraag is wat voor het gevolgen grootschalige onderzoek naar PGB-fraude heeft voor SteunStekkie Kurma. Kamerbeek: 'Als het daar niet goed is en ze sluiten het, prima. Liever niet, want ik heb het daar gewoon goed naar mijn zin. Ik zit nu weer met die onzekerheid. Dat schiet niet op.'