Theater Castellum in Alphen aan den Rijn gered

ALPHEN AAN DEN RIJN - Theater Castellum in Alphen aan den Rijn blijft open. Dat heeft het gemeentebestuur besloten, meldt mediapartner Studio Alphen. Het pand gaat niet langer alleen gebruikt worden voor theater- en bioscoopfaciliteiten.

Castellum opent letterlijk de deuren zodat ook andere organisaties zich er kunnen huisvesten. ‘Denk aan ruimte bieden voor repetities, flexplekken voor zzp’ers’, noemt Castellum-directeur Sandra Bruinsma. ‘Verder heeft een aantal initiatiefnemers zich bij ons gemeld die in de kleine zaal meer willen doen met cultuur.’Een sluiting is Castellum is wat het gemeentebestuur betreft van de baan. Ook de optie om niets veranderen en door te gaan op de huidige voet, gaat niet door.Wel is er extra geld nodig om tot een sluitende begroting te komen. Het exacte subsidiebedrag dat de gemeente Alphen extra zal moeten betalen, moet nog berekend worden. Het komt neer op structureel 400.000 tot 900.000 euro per jaar. ‘Wij gaan het voor dat bedrag ook redden’, aldus Bruinsma. Volgens haar hoeft de gemeenteraad niet bang te zijn dat Castellum dan terugkeert met de vraag om extra geld.